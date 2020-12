Champions, Juventus-Dinamo Kiev: per la prima volta arbitrerà una donna (Di lunedì 30 novembre 2020) L’arbitro francese Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere una partita di Champions, debutterà in Juventus-Dinamo Kiev La Juventus scriverà la storia della Champions e lo farà insieme alla Dinamo Kiev nella partita che sarà diretta da Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una partita della massima competizione europea per club. Il fischietto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) L’arbitro francese Stephanie Frappart sarà laa dirigere una partita di, debutterà inLascriverà la storia dellae lo farà insieme allanella partita che sarà diretta da Stephanie Frappart, primo arbitroa dirigere una partita della massima competizione europea per club. Il fischietto Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

