Ceriano Laghetto | la sfida a Conte del ristorante chiuso | “Riapriamo il 4 dicembre” | VIDEO

"Caro Giuseppe". Inizia così la cartolina che Alfonso Bassani, imprenditore della ristorazione di Cogliate, titolare del Alter Ego bistrot di, ha spedito lunedì al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe. Un messaggio di poche righe, sul filo dell'ironia (amara) per comunicare una decisione drastica: dal 4 dicembre riaprirà il locale, con o

“Caro Giuseppe”. Inizia così la cartolina che Alfonso Bassani, imprenditore della ristorazione di Cogliate, titolare del Alter Ego bistrot di Ceriano ...CERIANO LAGHETTO – L’associazione locale dei commercianti Acla ha bandito una lotteria per aiutare le attività commerciali del paese: in poche ore sono stati raccolti tantissimi premi ed in ancor ...