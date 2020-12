C’è Posta per Te, c’è la data ufficiale del ritorno su Canale 5 (Di lunedì 30 novembre 2020) In data odierna Mediaset ha presentato diverse novità di palinsesto in vista dell’imminente inizio del nuovo anno, e tra queste figura anche C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Dopo la marcia trionfale di Tu si que vales, di cui si è disputata la finale quest’ultimo sabato, la popolare conduttrice di Canale 5 si appresta a tornare nella prima serata del sabato con una delle sue creature preferite: a seguire la data ufficiale di inizio della nuova stagione di C’è Posta per Te. Ecco quando ritorna C’è Posta per Te su Canale 5 L’edizione 2021 di C’è Posta per Te avrà inizio a partire da sabato 9 gennaio sulla rete ammiraglia Mediaset, ovviamente in prima serata. Al timone della conduzione, e non poteva essere altrimenti, ancora la De ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Inodierna Mediaset ha presentato diverse novità di palinsesto in vista dell’imminente inizio del nuovo anno, e tra queste figura anche C’èper Te di Maria De Filippi. Dopo la marcia trionfale di Tu si que vales, di cui si è disputata la finale quest’ultimo sabato, la popolare conduttrice di5 si appresta a tornare nella prima serata del sabato con una delle sue creature preferite: a seguire ladi inizio della nuova stagione di C’èper Te. Ecco quando ritorna C’èper Te su5 L’edizione 2021 di C’èper Te avrà inizio a partire da sabato 9 gennaio sulla rete ammiraglia Mediaset, ovviamente in prima serata. Al timone della conduzione, e non poteva essere altrimenti, ancora la De ...

VittorioSgarbi : Dobbiaco/Demolizione dell’Hotel Posta: consiglieri di maggioranza e opposizione, dove c… siete?… - Chiara20539400 : RT @1alexbebek: Ma ci pensate che a Gennaio avremo Daydreamer ogni giovedì in prima serata e Can a c'è posta per te - DavideCovello : RT @CinguettaTV: Dopo aver vinto tutti i sabato d'autunno contro una impotente #rai1 torna dal 9 gennaio la regina del sabato sera con C'È… - Jacoposvoice : RT @1alexbebek: Ma ci pensate che a Gennaio avremo Daydreamer ogni giovedì in prima serata e Can a c'è posta per te - girandole_10 : RT @GioTanner: Vi ricordo che a Roma alla posta di Via Firenze 36 c'è il CD di Fabrizio Moro 'Canzoni d'amore nascoste AUTOGRAFATO' E GRATI… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta HTTP/1.1 Server Too Busy