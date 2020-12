Cavani rischia 3 giornate di squalifica per razzismo su Instagram (Di lunedì 30 novembre 2020) Edinson Cavani potrebbe essere squalificato per tre giornate se la Federcalcio inglese lo riterrà colpevole di aver usato un linguaggio razzista in una storia su Instagram. La FA ha confermato di aver aperto un’indagine sul post pubblicato poco dopo la vittoria dello United per 3-2 contro il Southampton, in cui Cavani ha guidato la rimonta con due gol dopo essere entrato sullo 0-2. Nel post – che è stato poi cancellato – si legge un “gracias negrito!” usato per ringraziare un follower che si congratula con Cavani per la sua prestazione nella partita al St Mary’s. I post sui social media sono coperti dalla regola federale E3 per la quale se un commento include un riferimento all’origine etnica, al colore, alla razza o alla nazionalità di una persona, sarà considerato un potenziale ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Edinsonpotrebbe essereto per trese la Federcalcio inglese lo riterrà colpevole di aver usato un linguaggio razzista in una storia su. La FA ha confermato di aver aperto un’indagine sul post pubblicato poco dopo la vittoria dello United per 3-2 contro il Southampton, in cuiha guidato la rimonta con due gol dopo essere entrato sullo 0-2. Nel post – che è stato poi cancellato – si legge un “gracias negrito!” usato per ringraziare un follower che si congratula conper la sua prestazione nella partita al St Mary’s. I post sui social media sono coperti dalla regola federale E3 per la quale se un commento include un riferimento all’origine etnica, al colore, alla razza o alla nazionalità di una persona, sarà considerato un potenziale ...

Mediagol : Manchester United, una Instagram stories inguaia Cavani: rischia 3 turni di squalifica - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #SOCIALVLAD - Edinson #Cavani rischia una squalifica a causa di una storia su #Instagram #LBDV #LeBombeDiVlad https:/… - icedry75 : Assurdo. Parole come negrito o negro hanno accezione negativa solo qui in Europa. In Sudamerica sono comunemente us… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #SOCIALVLAD - Edinson #Cavani rischia una squalifica a causa di una storia su #Instagram #LBDV #LeBombeDiVlad https:/… - napolista : #Cavani rischia 3 giornate di squalifica per razzismo su Instagram L’attaccante dello United aveva risposto ai com… -