Castellammare, verso la progettazione del sistema fognario di Scopello (Di lunedì 30 novembre 2020) Stesso procedimento avviato a febbraio da Invitalia con la pubblicazione in gazzetta dei servizi di progettazione esecutiva per l'impianto centrale. Ne siamo lieti e ci auguriamo che entrambe le ... Leggi su tp24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Stesso procedimento avviato a febbraio da Invitalia con la pubblicazione in gazzetta dei servizi diesecutiva per l'impianto centrale. Ne siamo lieti e ci auguriamo che entrambe le ...

ilGazzettinoves : #Castellammare verso la Smart City, ok dalla giunta al progetto - Freedomtripita1 : Snav propone un Black Friday molto interessante. Si tratta di uno sconto del 50% sulle tariffe praticate, per color… - musearte05 : @VincenzoOrab96 Tu ovviamente non c'eri, ma io lo ricordo come fosse ieri. Avevo 15 anni ed ero andata a sentire un… - kenbraum : RT @di_stabia: Pugno duro verso i trasgressori. Scattano le sanzioni per chi circola senza indossare la mascherina. -

Ultime Notizie dalla rete : Castellammare verso Castellammare, verso la progettazione del sistema fognario di Scopello Tp24 Castellammare, verso la progettazione del sistema fognario di Scopello

Avviata la procedura ristretta per l'affidamento dei “Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione” per la realizza ...

Juve Stabia-Paganese 1-1, brutto derby al “Menti”. Passo indietro vespe

Allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare, va in scena il derby tra Juve Stabia e Paganese, valevole per la 13° ...

Avviata la procedura ristretta per l'affidamento dei “Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione” per la realizza ...Allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare, va in scena il derby tra Juve Stabia e Paganese, valevole per la 13° ...