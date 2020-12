Castellammare | tre arresti e nove sanzioni anti Covid

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – Fine settimana di controlli adi Stabia dove i carabinieri hanno setacciato le strade della città. I controlli, effettuati in orario notturno, dalle 21 in poi, avevano come obiettivo la lotta all’illegalità diffusa e la verifica del rispetto delle normecontagio. È stato arrestato, su provvedimento emesso dal tribunale di Torino, Vincenzo Marcelluzzi, 52enne originario di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà scontare sette mesi di reclusione per violazioni degli obblighi di assistenza familiare. I carabinieri della sezione radiomobile hanno invece arrestato per evasione Luca Maragas, 26enne digià noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato passeggiare per strada e lo hanno bloccato e arrestato. A ...