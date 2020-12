Cassa integrazione COVID Ristori Bis: come funziona la proroga e quanto dura, ecco le prime istruzioni Inps (Di lunedì 30 novembre 2020) La Cassa integrazione per COVID vede arrivare dall’Inps le prime istruzioni legate al decreto Ristori Bis. Nel recente messaggio si implementano importanti novità in favore dei lavoratori compresi all’interno del sussidio di welfare. In particolare, gli ultimi aggiornamenti prevedono l’estensione del beneficio a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Oltre a ciò, l’ente pubblico ha prorogato la scadenza riguardante l’invio di nuove domande di accesso alla Cig COVID. Risultano quindi interessate tutte le pratiche di fruizione e trasmissione dei dati relative al mese di novembre, con la nuova scadenza fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020). La precisazione è stata inserita all’interno del ... Leggi su notizieora (Di lunedì 30 novembre 2020) Lapervede arrivare dall’lelegate al decretoBis. Nel recente messaggio si implementano importanti novità in favore dei lavoratori compresi all’interno del sussidio di welfare. In particolare, gli ultimi aggiornamenti prevedono l’estensione del beneficio a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Oltre a ciò, l’ente pubblico hato la scadenza riguardante l’invio di nuove domande di accesso alla Cig. Risultano quindi interessate tutte le pratiche di fruizione e trasmissione dei dati relative al mese di novembre, con la nuova scadenza fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020). La precisazione è stata inserita all’interno del ...

