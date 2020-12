Caso Genovese: “Sui piatti polvere bianca”, il racconto del bodyguard (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora dettagli circa il festino organizzato da Alberto Genovese, terminato con il sequestro e la violenza su una diciottenne. Alberto Genovese bottiglia (Facebook)Nuovi dettagli emergono circa la festa organizzata dall’imprenditore Alberto Genovese, culminata con il sequestro di una diciottenne, drogata e violentata per ore. La vicenda per quanto possa apparire abbastanza chiara, si riempie man mano di numerosi dettagli che riescono a rendere ancora più evidente una realtà molto particolare e complessa, quasi priva di alcuna regola. Uno dei bodyguard presenti quella sera alla festa, assoldato per aprire e chiudere le porte, controllare che tutto filasse liscio, un lavoro tutto sommato leggero, come lui stesso dichiara. L’uomo ha tra l’altro raccontato alcuni dettagli molto particolari, intervenendo ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora dettagli circa il festino organizzato da Alberto, terminato con il sequestro e la violenza su una diciottenne. Albertobottiglia (Facebook)Nuovi dettagli emergono circa la festa organizzata dall’imprenditore Alberto, culminata con il sequestro di una diciottenne, drogata e violentata per ore. La vicenda per quanto possa apparire abbastanza chiara, si riempie man mano di numerosi dettagli che riescono a rendere ancora più evidente una realtà molto particolare e complessa, quasi priva di alcuna regola. Uno deipresenti quella sera alla festa, assoldato per aprire e chiudere le porte, controllare che tutto filasse liscio, un lavoro tutto sommato leggero, come lui stesso dichiara. L’uomo ha tra l’altro raccontato alcuni dettagli molto particolari, intervenendo ...

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - fattoquotidiano : #violenzasulledonne, sul Fatto di domani troverete: ??@stanzaselvaggia che si occuperà del caso #Genovese; ??Il nuov… - pattychiari65 : RT @thevisioncom: Sembrava impossibile, ma nell’editoriale di Libero sul caso Genovese, Feltri ha superato se stesso. Anche se non fa più p… - PierluigiDemic1 : @twinsetofficial @fede_panicucci Cambiando discorso e riferendomi al caso di Genovese e delle feste con droga , il… - violet6femme : RT @fcoin: Ho fatto l'errore di leggere articolo di #Feltri su caso #genovese. Come ci si possa compiacere di essere marci è una domanda cu… -