Caso di Cuneo | il legale della mamma | “Si vuole salvare un sospetto pedofilo”

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Il gip ha nominato un curatore speciale per i minori anche nel processo penale sulla base di un conflitto d’interessi inesistente. È la stessa avvocata nominata anche dal Tribunale per i minori. L’udienza è rinviata al 21 gennaio e si ha la percezione che il reale obiettivo sia far crollare madre e figli in modo da salvare il sospetto pedofilo. Denunciamo una pesante interferenza da parte del Tribunale dei minori nel processo penale. Sino ad ora i ragazzi stanno pagando le dichiarazioni di denuncia per gli abusi subiti”. Lo dichiara l’avvocato Domenico Morace, raggiunto dalla Dire, a poche ore dal termine dell’udienza. La storia di questi fratelli che hanno denunciato “toccamenti” da parte del padre e sono finiti divisi in case famiglia, come si legge nelle carte del caso, vede da un lato un processo penale nei confronti del sospetto padre pedofilo e dall’altra il Tribunale ordinario di Cuneo, il Tribunale per i minorenni e la Corte d’Appello di Torino che “consentono all’indagato di incontrare i figli, vittime e testimoni nel processo penale in spregio alle convenzioni internazionali” ribadisce l’avvocato. Figli che finora hanno espresso agli educatori il loro ferreo rifiuto a incontrare l’uomo e che chiedono di tornare dalla loro mamma.