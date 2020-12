Casi Coronavirus in Italia: i dati regione per regione di oggi (Di lunedì 30 novembre 2020) Leggiamo insieme il bollettino di oggi, 30 Novembre sul numero dei contagi, dei nuovi positivi, dei ricoverati e della situazione in generale sul Coronavirus in Italia. dati in aggiornamento. Siamo in attesa del bollettino di oggi, 30 Novembre diramato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile. Non appena i dati saranno disponibili L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Leggiamo insieme il bollettino di, 30 Novembre sul numero dei contagi, dei nuovi positivi, dei ricoverati e della situazione in generale sulinin aggiornamento. Siamo in attesa del bollettino di, 30 Novembre diramato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile. Non appena isaranno disponibili L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 29/11/20 • Attualmente positivi: 795.771 • Deceduti: 54.904 (+541) • Dimessi/Guariti: 734.503 (+13… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - Agenzia_Ansa : In 30 giorni i contagi da Sars-Cov-2 hanno superato quota 800 mila e i decessi sono stati 12.900. Questi i dati del… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 16.377 nuovi casi e 672 morti - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 30 novembre: tutti i dati comune per comune -