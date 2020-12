Cashback Natale: in arrivo il bonus per le spese effettuate con mezzi elettronici (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ in Gazzetta Ufficiale dal 28 novembre il decreto che regola il Cashback di Natale. Un sistema che vuole incentivare i cittadini all’utilizzo dei mezzi elettronici per i pagamenti nei negozi fisici. In attesa di conferma dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il bonus sarà valido a partire dall’8 dicembre. Ecco in che cosa consiste e come funziona. >> Conte come Mastrota, la presentazione del Cashback sembra una televendita di materassi Conte aveva annunciato l’introduzione del bonus con un video: “Con un minimo di 1500 euro di spesa, si potrà recuperare 150 euro. In un anno diventeranno 300 euro. Non solo: poi ci sarà il superbonus: se uno spende tanto, e quindi attenzione tanto non significa acquisti di importo rilevante, anche un ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ in Gazzetta Ufficiale dal 28 novembre il decreto che regola ildi. Un sistema che vuole incentivare i cittadini all’utilizzo deiper i pagamenti nei negozi fisici. In attesa di conferma dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ilsarà valido a partire dall’8 dicembre. Ecco in che cosa consiste e come funziona. >> Conte come Mastrota, la presentazione delsembra una televendita di materassi Conte aveva annunciato l’introduzione delcon un video: “Con un minimo di 1500 euro di spesa, si potrà recuperare 150 euro. In un anno diventeranno 300 euro. Non solo: poi ci sarà il super: se uno spende tanto, e quindi attenzione tanto non significa acquisti di importo rilevante, anche un ...

