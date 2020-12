Cartella esattoriale, si può pagare e poi fare ricorso? La sentenza (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo la sentenza della Cassazione n. 20962 del 1° ottobre 2020, il contribuente può fare ricorso anche dopo aver pagato una Cartella esattoriale, poiché il pagamento non costituisce ammissione del debito. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui si tratta rappresenta una situazione che si verifica frequentemente. Il contribuente, benché sia convinto di avere ragione e quindi di potere contrastare efficacemente la pretesa tributaria portata nella Cartella esattoriale, può comunque decidere di pagare per evitare le procedure esecutive e riservarsi il diritto di chiedere la ripetizione della somma in sede di ricorso. Per evitare di avere pesi tributari iscritti presso l’Agente della Riscossione, capita sovente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo ladella Cassazione n. 20962 del 1° ottobre 2020, il contribuente puòanche dopo aver pagato una, poiché il pagamento non costituisce ammissione del debito. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui si tratta rappresenta una situazione che si verifica frequentemente. Il contribuente, benché sia convinto di avere ragione e quindi di potere contrastare efficacemente la pretesa tributaria portata nella, può comunque decidere diper evitare le procedure esecutive e riservarsi il diritto di chiedere la ripetizione della somma in sede di. Per evitare di avere pesi tributari iscritti presso l’Agente della Riscossione, capita sovente ...

Abbiamo capito tutto. Esploderà il debito pubblico e il conto lo pagheremo noi , attraverso una patrimoniale su risparmi e immobili posseduti.

Firenze – Variazione di bilancio, oggetto della delibera di oggi, 30 novembre, eccola in sintesi: rinvio della Cosap, azzeramento della seconda rata Imu per le categorie alberghiere per quei soggetti ...