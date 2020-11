Carlo e Diana «erano innamorati» (nonostante la versione di «The Crown 4») (Di lunedì 30 novembre 2020) Il principe Carlo e lady Diana «erano innamorati», nonostante quello che afferma The Crown 4. Lo ha detto Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina Elisabetta II, parlando a True Royalty TV. L’esperto reale fa notare che la serie Netflix è piena di imprecisioni. Ad esempio ritrae Carlo che dorme con Camilla Parker Bowles la notte prima del royal wedding e sostiene che la relazione tra i due sia andata avanti anche dopo le nozze. La verità è un’altra: nei primi cinque di matrimonio, Carlo non ha avuto quasi nessun contatto con Camilla. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Il principe Carlo e lady Diana «erano innamorati», nonostante quello che afferma The Crown 4. Lo ha detto Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina Elisabetta II, parlando a True Royalty TV. L’esperto reale fa notare che la serie Netflix è piena di imprecisioni. Ad esempio ritrae Carlo che dorme con Camilla Parker Bowles la notte prima del royal wedding e sostiene che la relazione tra i due sia andata avanti anche dopo le nozze. La verità è un’altra: nei primi cinque di matrimonio, Carlo non ha avuto quasi nessun contatto con Camilla.

