‘Cari tamponi’, prezzi alle stelle. Ecco come ci hanno abbandonati nelle mani della sanità privata (Di lunedì 30 novembre 2020) Se questa la chiamiamo libertà di scelta e garantire un diritto a tutti, allora siamo ben lontani dalla reale dimensione di giustizia. In sostanza o paghi (prezzi che raggiungono anche i 200 euro) oppure: o aspetti (molto, mettendo la tua vita nel frattempo dell’attesa in stand-by e in isolamento) o ti arrendi al sistema dei tamponi e prendi direttamente la via della quarantena dei 14 giorni. I costi per effettuare il tampone sono a cifre allucinanti, soprattutto in Lombardia. E per gli operatori privati ciò sarebbe giustificato dalle classiche leggi che regolano il mercato: con l’aumento della domanda, aumenta il valore dell’offerta.All’interno della panoramica proposta dal Sole24Ore sono riferiti i prezzi di alcune strutture private: “Il gruppo Synlab a 70 euro più 15 di prelievo, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Se questa la chiamiamo libertà di scelta e garantire un diritto a tutti, allora siamo ben lontani dalla reale dimensione di giustizia. In sostanza o paghi (che raggiungono anche i 200 euro) oppure: o aspetti (molto, mettendo la tua vita nel frattempo dell’attesa in stand-by e in isolamento) o ti arrendi al sistema dei tamponi e prendi direttamente la viaquarantena dei 14 giorni. I costi per effettuare il tampone sono a cifre allucinanti, soprattutto in Lombardia. E per gli operatori privati ciò sarebbe giustificato dclassiche leggi che regolano il mercato: con l’aumentodomanda, aumenta il valore dell’offerta.All’internopanoramica proposta dal Sole24Ore sono riferiti idi alcune strutture private: “Il gruppo Synlab a 70 euro più 15 di prelievo, ...

