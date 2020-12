Cari ragazzi, invece di fare lezione al freddo perché non fate altro? (Di lunedì 30 novembre 2020) Ho un’enorme, sincera ed irrefrenabile ammirazione per tutti gli studenti che in questi giorni hanno deciso di protestare facendo lezione al di fuori delle loro scuole superiori. Mi commuove la loro voglia di scuola, il loro desiderio di farla tornare ad essere ciò che è sempre stata: una relazione tra generazioni, fatta dal vivo, corpo insieme a corpo, per far sì che crescano e diventino autonomi cittadini responsabili, capaci di amministrare questa sfortunata Repubblica in modo migliore di quanto è stato fatto sino ad adesso. Di realizzare davvero quel diritto che è scritto così chiaramente nella nostra Costituzione. Non posso però fare a meno di notare la loro enorme e disarmante ingenuità nel chiedere, sic et simpliciter, di tornare a scuola, immaginando che la scuola sia un luogo sicuro. perché non è così: non lo era prima della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ho un’enorme, sincera ed irrefrenabile ammirazione per tutti gli studenti che in questi giorni hanno deciso di protestare facendoal di fuori delle loro scuole superiori. Mi commuove la loro voglia di scuola, il loro desiderio di farla tornare ad essere ciò che è sempre stata: una relazione tra generazioni, fatta dal vivo, corpo insieme a corpo, per far sì che crescano e diventino autonomi cittadini responsabili, capaci di amministrare questa sfortunata Repubblica in modo migliore di quanto è stato fatto sino ad adesso. Di realizzare davvero quel diritto che è scritto così chiaramente nella nostra Costituzione. Non posso peròa meno di notare la loro enorme e disarmante ingenuità nel chiedere, sic et simpliciter, di tornare a scuola, immaginando che la scuola sia un luogo sicuro.non è così: non lo era prima della ...

