Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5 Il successo di The Voice sconvolge il palinsesto Mediaset

Il palinsesto è mobile, ancora di più ragioni auditel. Il successo inatteso di "The Voice Senior", 4 milioni e mezzo di telespettatori con quasi il 20% di share, ha creato parecchia agitazione a Canale 5. Dalle parti di Cologno Monzese, sottovalutando il debutto del format prodotto da Fremantle, avevano deciso lo stop al doppio appuntamento del "Grande Fratello Vip" collocando al venerdì sera la prima puntata de "Il Silenzio dell'Acqua 2" vista da 2.603.000 telespettatori con l'11,1%. Un risultato sicuramente deludente, seppur non lontanissimo dai numeri delle altre serate che hanno durate differenti, ma prevedibile considerando che la serie si era conclusa un anno e mezzo fa con il 14,3% di share. Mediaset corre ai ripari e come anticipato da Dagospia ...

