Caos per Olivia Paladino | la scorta | la borsa misteriosa e la telefonata

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è indagato dalla procura di Roma perché il 26 ottobre i poliziotti che si occupano della sicurezza del premier hanno portato via la compagna di Conte,, che cercava di sfuggire alle Iene. Le prime informazioni sulla vicenda, poi smentite da Palazzo Chigi con una nota, parlavano anche dell’uso dell’auto di servizio nel “salvataggio”. I giornali parlano di un’indagine per peculato o abuso d’ufficio nei confronti del presidente del Consiglio: il fascicolo del pubblico ministero Carlo Villani e dell’aggiunto Paolo Ielo è stato aperto dopo una denuncia dell’ex europarlamentare di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli e potrebbe essere trasmesso al Tribunale dei ministri, competente in materia. La storia comincia il 26 ottobre, quando la compagna di Conte viene braccata da Filippo Roma delle ...

lucianonobili : Il Campidoglio ha CHIUSO l’intera #METROC per mancanza di personale #ATAC. Caos, disagi, assenza di navette sostit… - fserblin : @BelpietroTweet @ItaIiaSovrana Con 300 persone il caos e il fallimento sono garantiti. L'energia/tempo necessari pe… - ilcorriereblog : - globalistIT : - gseba_sca : RT @Miti_Vigliero: Eh? Sta dicendo che per la libertà di feste e vacanze di certo saliranno contagi, ricoveri, morti, caos ospedali, e quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos per

Il Sole 24 ORE

Se balli con lei, ballaci però non ballarci appiccicato per ore. A me già un ragazzo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non piace. […] Ti dico: “Probabilmente me ne vado” e tu non mi hai neanche ...Le accuse a cui dovranno rispondere i destinatari delle 15 misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino nell’ambito di un’indagine su presunte gare truccate e frodi nelle pubbliche for ...