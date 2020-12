Canale 5, che caos! Il Silenzio dell’Acqua passa al mercoledì, All Together Now trasloca al sabato (Di lunedì 30 novembre 2020) Ambra Angiolini - Il Silenzio dell'Acqua 2 Con il ritorno del Grande Fratello Vip al venerdì, i telespettatori de Il Silenzio dell’Acqua 2 si sono chiesti: chi fine fanno Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti? Canale 5 muove così le sue pedine, traslocando la fiction nella serata del mercoledì a partire già da dopodomani (2 dicembre) con la seconda puntata. Se il reality di Signorini ’sfratta’ dal venerdì la serie, questa a sua volta va ad occupare la serata finora impegnata da All Together Now 3. E la domanda si rinnova: chi fine fa Michelle Hunziker? Lo show musicale, arrivato alle battute conclusive (mancano semifinale e finale) andrà in onda di sabato a partire dal 5 dicembre. Salta, dunque, il meglio di di Tú sí que vales, che ha chiuso ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020) Ambra Angiolini - Ildell'Acqua 2 Con il ritorno del Grande Fratello Vip al venerdì, i telespettatori de Il2 si sono chiesti: chi fine fanno Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti?5 muove così le sue pedine,ndo la fiction nella serata dela partire già da dopodomani (2 dicembre) con la seconda puntata. Se il reality di Signorini ’sfratta’ dal venerdì la serie, questa a sua volta va ad occupare la serata finora impegnata da AllNow 3. E la domanda si rinnova: chi fine fa Michelle Hunziker? Lo show musicale, arrivato alle battute conclusive (mancano semifinale e finale) andrà in onda dia partire dal 5 dicembre. Salta, dunque, il meglio di di Tú sí que vales, che ha chiuso ...

