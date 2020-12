Campidoglio | cominciati lavori in parco Villa De Sanctis

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Sono iniziati idi riempimento delle cavita’ sotterranee e di consolidamento del sottosuolo nelle aree limitrofe alurbano diDee in quelle adiacenti agli edifici residenziali su via Romolo Balzani nel Municipio V. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. L’intervento, coordinato dal DipartimentoPubblici, e’ frutto di un’analisi e di monitoraggi effettuati negli anni da parte dell’Ufficio Extra dipartimentale della Protezione Civile e del Dipartimento Simu. Ha permesso di scoprire, anche con la consulenza di speleologi professionisti, la presenza di un sistema di cavita’ sotterranee che necessita di un intervento per prevenire crolli e cedimenti del terreno. Al via le operazioni di bonifica degli ordigni bellici (BOB) e quelle di cantierizzazione sulle diverse ...