Camion incastrato nel sottopasso di piazzale D’Annunzio (Di lunedì 30 novembre 2020) Lunedì 30 novembre verso le 19, la prima squadra con l’ausilio dell’autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è intervenuta per un Camion rimasto incastrato nel sottopasso di piazzale D’Annunzio a Udine. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno verificato che nell’incidente non vi fossero feriti. Dopo aver messo in sicurezza le parti pericolantidel mezzo incastrato, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a sgonfiare le gomme del Camion, per abbassarlo, e lo hanno tirato con l’autogru fino a farlo uscire dal sottopasso.L’intervento è terminato con la verifica che la struttura del sottopasso non presentasse danni strutturali. Leggi su udine20 (Di lunedì 30 novembre 2020) Lunedì 30 novembre verso le 19, la prima squadra con l’ausilio dell’autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è intervenuta per unrimastoneldia Udine. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno verificato che nell’incidente non vi fossero feriti. Dopo aver messo in sicurezza le parti pericolantidel mezzo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a sgonfiare le gomme del, per abbassarlo, e lo hanno tirato con l’autogru fino a farlo uscire dal.L’intervento è terminato con la verifica che la struttura delnon presentasse danni strutturali.

zazoomblog : Camion incastrato nel sottopasso di Piazzale Cella - #Camion #incastrato #sottopasso - laprovinciacr : Camion incastrato sul ponte di barche, automobilisti costretti a cambiare percorso - oglioponews : Camion che trasporta maiali incastrato: chiuso il ponte di Torre d'Oglio - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Un #camion è rimasto incastrato in via di Pino nel quartiere di Molassana. Ci sono volute un paio d'ore perchè i #vigilid… - zazoomblog : Molassana: camion incastrato in via di Pino strada chiusa per oltre unora - #Molassana: #camion #incastrato -

Ultime Notizie dalla rete : Camion incastrato 20.40 / Camion incastrato in piazzale d'Annunzio Il Friuli Camion incastrato nel sottopasso di Piazzale Cella

Lunedì 30 novembre verso le 19, la prima squadra con l’ausilio dell’autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è ...

Camion incastrato nel sottopasso

Alle 19.00 di oggi, 30 novembre 2020, la prima squadra con l'ausilio dell'autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è intervenuta per un camion incastrato nel sottopasso di Piazzale C ...

Lunedì 30 novembre verso le 19, la prima squadra con l’ausilio dell’autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è ...Alle 19.00 di oggi, 30 novembre 2020, la prima squadra con l'ausilio dell'autogru del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine è intervenuta per un camion incastrato nel sottopasso di Piazzale C ...