Calciomercato Juventus, individuato il colpo per gennaio (Di lunedì 30 novembre 2020) Calciomercato Juventus, trovato il possibile centrocampista per gennaio. Si tratta di un profilo autorevole che potrebbe subito dare qualità alla mediana. La Juventus sogna un colpo olandese per il centrocampo, un ex compagno di Matthijs de Ligt ai tempi dell’Ajax. Si tratta di Donny van Beek, talentuoso classe 97 attualmente in forza al Manchester United L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020), trovato il possibile centrocampista per gennaio. Si tratta di un profilo autorevole che potrebbe subito dare qualità alla mediana. Lasogna unolandese per il centrocampo, un ex compagno di Matthijs de Ligt ai tempi dell’Ajax. Si tratta di Donny van Beek, talentuoso classe 97 attualmente in forza al Manchester United L'articolo proviene da Inews.it.

CTalkRadioNorth : RT @BarcaUniversal: ?? — Barcelona have offered Coutinho to Juventus. [calciomercato] - sportli26181512 : Juve, clamoroso ritorno di Allegri?: La Juventus pensa al ritorno di Massimiliano... - cmercatoweb : ???? #Juventus, la panchina di #Pirlo è in pericolo: ritorno clamoroso - infoitsport : Calciomercato Juventus, futuro Dybala: i bookmaker hanno deciso - infoitsport : Calciomercato Juventus, nuovo scambio per Dybala | C’è il pupillo di Marotta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus HTTP/1.1 Server Too Busy