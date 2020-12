Calcio Napoli, il richiamo di Gattuso: “Serve buonsenso, troppi senza mascherina” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il tecnico del Calcio Napoli sui tanti assembramenti in città per onorare la memoria di Maradona: “Dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze”. “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina”. Rino Gattuso è uno che non le manda a dire Leggi su 2anews (Di lunedì 30 novembre 2020) Il tecnico delsui tanti assembramenti in città per onorare la memoria di Maradona: “Dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze”. “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche. Troppa gente. Rinoè uno che non le manda a dire

angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - RaiSport : ?? Bruno #Conti ha omaggiato #DiegoArmandoMaradona a #Napoli Il dirigente giallorosso ha fatto visita in via De De… - SkySport : NAPOLI-ROMA 4-0 Risultato finale ? ? #Insigne (31') ? #Ruiz (65') ? #Mertens (81') ? #Politano (87') ? ?… - ASROMAUKOFF : RT @Leonfalche: Stessi punti della Juve e del Napoli ,ad uno dall’Inter, tre in più di lazio ed Atalanta la Roma perde dopo 20 partite ed… - FrancescoRapone : RT @Leonfalche: Stessi punti della Juve e del Napoli ,ad uno dall’Inter, tre in più di lazio ed Atalanta la Roma perde dopo 20 partite ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli HTTP/1.1 Server Too Busy