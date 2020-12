Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia in Danimarca a caccia di punti fondamentali (Di lunedì 30 novembre 2020) Tornare imbattute da Viborg: è questa la missione della Nazionale italiana di Calcio femminile in vista della sfida contro la Danimarca di domani pomeriggio, penultimo appuntamento del percorso di qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre si giocheranno una grossa fetta del pass in questo difficile confronto: in caso di pareggio e successiva vittoria contro Israele avrebbe la matematica certezza di partecipare alla rassegna continentale in programma tra due anni. La situazione nel girone B vede l’Italia seconda a 21 punti, frutto di 7 vittorie e una sola sconfitta, rimediata ad Empoli proprio contro la Danimarca lo scorso 27 ottobre. In quel pomeriggio d’autunno la differenza di valori tra le danesi (prime e a punteggio pieno nel raggruppamento) e ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Tornare imbattute da Viborg: è questa la missione della Nazionale italiana diin vista della sfida contro ladi domani pomeriggio, penultimo appuntamento del percorso di qualificazione agli. Le azzurre si giocheranno una grossa fetta del pass in questo difficile confronto: in caso di pareggio e successiva vittoria contro Israele avrebbe la matematica certezza di partecipare alla rassegna continentale in programma tra due anni. La situazione nel girone B vedeseconda a 21, frutto di 7 vittorie e una sola sconfitta, rimediata ad Empoli proprio contro lalo scorso 27 ottobre. In quel pomeriggio d’autunno la differenza di valori tra le danesi (prime e a punteggio pieno nel raggruppamento) e ...

Calcio femminile, ieri si sono giocate solo tre gare del campionato di A2 a cinque, mentre la Cometa Como è rimasta ferma: ora l'attede la capolista Padova.

Giovane varedese allena la Primavera femminile della Juventus. Silvia Piccini è cresciuta nella Fbc Varedo e ora siede sulla panchina del club bianconero ...

Calcio femminile, ieri si sono giocate solo tre gare del campionato di A2 a cinque, mentre la Cometa Como è rimasta ferma: ora l'attede la capolista Padova.Giovane varedese allena la Primavera femminile della Juventus. Silvia Piccini è cresciuta nella Fbc Varedo e ora siede sulla panchina del club bianconero ...