Calcio femminile | Danimarca-Italia | programma | orari | tv | probabili formazioni Qualificazioni Europei 2022

(Di lunedì 30 novembre 2020) Domani, martedì 1° dicembre, la Nazionalena diaffronterà a Viborg lanel penultimo match delleeuropee del Gruppo B. Le azzurre devono dimenticare l’esito negativo della sfida di Empoli per strappare un risultato positivo sul rettangolo verde danese. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un riscontro confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le azzurre rientrerebbero nelle migliori tre seconde classificate dei raggruppamenti di queste, evitando di dover passare dai play-off. Ricordiamo che le nove vincitrici dei ...