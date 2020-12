Calciatrice spagnola rifiuta di osservare il minuto di silenzio per Maradona: “Era uno stupratore” (Di lunedì 30 novembre 2020) Spagna, Calciatrice spagnola rifiuta il minuto di silenzio per Maradona: “Era uno stupratore” La Calciatrice spagnola Paula Dapena si è rifiutata di partecipare al minuto di silenzio osservato dalle compagne di squadra per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso in Argentina il 25 novembre scorso. Seduta a terra con le spalle verso la tribuna, il suo gesto è diventato immediatamente virale: Dapena è stata ripresa con gli smart phone da tutti i presenti allo stadio durante la partita tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca. “Per le vittime non c’è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Spagna,ildiperunoLaPaula Dapena si èta di partecipare aldiosservato dalle compagne di squadra per la morte di Diego Armando, scomparso in Argentina il 25 novembre scorso. Seduta a terra con le spalle verso la tribuna, il suo gesto è diventato immediatamente virale: Dapena è stata ripresa con gli smart phone da tutti i presenti allo stadio durante la partita tra Viajes Interrias FF e Deportivo Abanca. “Per le vittime non c’è stato undi; quindi ovviamente non sono ...

