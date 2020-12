Calabria, il commissario Longo arriva a Catanzaro: “La legalità è la priorità” (Di lunedì 30 novembre 2020) “La legalità è la prioritaria“. Lo ha detto il prefetto Guido Longo, commissario ad acta alla sanità in Calabria, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Catanzaro. “La legalità – ha aggiunto – rimane centrale perché produce servizi migliori, libertà di scelta e, soprattutto, risparmi. Però c’è anche un’altra esigenza altrettanto importante, che è quella di migliorare qualitativamente gli standard della sanità in Calabria. Bisogna migliorare perché la legalità si fa con gli atti e non con le parole. Si fa con i provvedimenti. Da dove parto? Bisogna vedere con i propri occhi, osservare e capire. Capire e poi si può partire sia sul piano della riorganizzazione che su quello dei debiti accumulati in questi anni. È rilevante l’aspetto contabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Laè la prioritaria“. Lo ha detto il prefetto Guidoad acta alla sanità in, parlando con i giornalisti al suo arrivo a. “La– ha aggiunto – rimane centrale perché produce servizi migliori, libertà di scelta e, soprattutto, risparmi. Però c’è anche un’altra esigenza altrettanto importante, che è quella di migliorare qualitativamente gli standard della sanità in. Bisogna migliorare perché lasi fa con gli atti e non con le parole. Si fa con i provvedimenti. Da dove parto? Bisogna vedere con i propri occhi, osservare e capire. Capire e poi si può partire sia sul piano della riorganizzazione che su quello dei debiti accumulati in questi anni. È rilevante l’aspetto contabile ...

