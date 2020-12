Cabrini-Maradona, replica shock: “A Napoli non avrebbe tentato il suicidio” (Di lunedì 30 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha scosso l’intero pianeta, ma le parole di Cabrini fanno discutere. Le reazioni di molti personaggi pubblici, alcune discutibili non sono mancate: nuova replica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha scosso l’intero pianeta, ma le parole difanno discutere. Le reazioni di molti personaggi pubblici, alcune discutibili non sono mancate: nuova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

SkyTG24 : Maradona, Cabrini: “Se fosse venuto alla Juve sarebbe ancora vivo” - taeminsgroove : qualcuno dica a ferlaino che, per quanto l'uscita di cabrini non sia stata il massimo, maradona non lo verrà mai a… - AngeloGul : RT @NicholasD_Altea: Era difficile fare peggio di #Cabrini e della sua frase: 'Se #Maradona avesse giocato nella Juve sarebbe ancora vivo'.… - GiusCandela : A una frase infelice come quella di Cabrini non si risponde con una frase altrettanto sbagliata. #ferlaino #cabrini… - bahriyelifree : Che schifo tutte ste polemiche su #Maradona, Cabrini di qua, Ferlaino di là... adesso tutta la sceneggiata sul dott… -