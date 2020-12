Busto Arsizio (Varese) – Si e suicidato il Killer che uccise la Promoter Marilena Rosa re (Di lunedì 30 novembre 2020) Suicida in carcere il Killer di Marilena Rosa Re, la Promoter uccisa e fatta a pezzi nel 2017. Il Killer di Marilena Rosa Re, Promoter 58enne uccisa e fatta a pezzi, si è suicidato in carcere. Vito Clericò, 64enne di Garbagnate Milanese (Milano), era stato condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio avvenuto nel 2017. L’uomo, come riporta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) Suicida in carcere ildiRe, lauccisa e fatta a pezzi nel 2017. IldiRe,58enne uccisa e fatta a pezzi, si èin carcere. Vito Clericò, 64enne di Garbagnate Milanese (Milano), era stato condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio avvenuto nel 2017. L’uomo, come riporta

