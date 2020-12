Buongiorno dalla Borsa 30 novembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Tele) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 29.910,37 punti; al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 26.433,6 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 13.690,9 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,54%; giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,32%; spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,73%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che ...