Buon compleanno Dieta mediterranea

(Di lunedì 30 novembre 2020) A 10 anni dal riconoscimento dellacome patrimonio dell’Umanità, Fondazione Barilla con Food Tank dedica altondo della cucinaun evento internazionale. L’evento, on line e aperto a tutti il 1° dicembre, avrà per tema: riprogettare il futuro del cibo dalla fattoria al piatto. Sarà declinato in sette conferenze che spazieranno dal nuovo rapporto tra cibo e tecnologia alle future strategie della ristorazione e dell’industria alimentare, dal ruolo degli agricoltori 4.0 all’impegno per portare a tutti cibi sani alleati della salute. Al microfono si alternerà un parterre internazionale, dalla vicepresidente di Slowfood Sara Bleich allo chef Massimo Bottura a Walter Ricciardi rappresentate italiano all’Oms. Per seguire le relazioni, basterà collegarsi a questo link ...