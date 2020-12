Brutto incidente per Biden: si è fratturato il piede destro (Di lunedì 30 novembre 2020) Un frattura molto fastidiosa, con un recupero lento. Il presidente eletto Joe Biden ha una frattura al piede destro e dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane. 'L'iniziale radiografia ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Un frattura molto fastidiosa, con un recupero lento. Il presidente eletto Joeha una frattura ale dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane. 'L'iniziale radiografia ...

