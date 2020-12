Bruno Conti si inginocchia davanti alla foto di Maradona: il commovente omaggio a Napoli (Di lunedì 30 novembre 2020) Toccante omaggio di Bruno Conti nei confronti di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì a 60 anni. L’ex bandiera della Roma è stato ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, e si è inginocchiato davanti alla celebre immagine del Pibe de Oro dipinta in una delle piazzette del quartiere. Conti, amico di Diego e suo rivale in campo con la Roma e con la Nazionale ai Mondiali del 1982, ha portato dei fiori con un numero 10 nel mezzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Toccantedinei confronti di Diego Armando, scomparso mercoledì a 60 anni. L’ex bandiera della Roma è stato ai Quartieri Spagnoli, a, e si ètocelebre immagine del Pibe de Oro dipinta in una delle piazzette del quartiere., amico di Diego e suo rivale in campo con la Roma e con la Nazionale ai Mondiali del 1982, ha portato dei fiori con un numero 10 nel mezzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

