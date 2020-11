Brexit, accordo tra UE e Londra passa dalla pesca (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Ue e Gran Bretagna stanno entrando “nell’ultima settimana circa” di negoziati commerciali “sostanziali”. Lo ha detto, intervistato da Sky News, il Ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Quando manca un mese alla scadenza del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre, con Londra che ha più volte tolto dal piatto la possibilità di un’estensione, il ministro lascia intendere che potrebbe arrivare la fumata bianca, a una condizione: che l’Ue accetti come una “questione di principio” le posizioni di Londra sulla pesca, dossier su cui si sono arenati i colloqui negoziali. Se a Bruxelles “mostrano pragmatismo, buona volontà e la buona fede che hanno caratterizzato l’ultima parte dei negoziati, e certamente noi abbiamo mostrato flessibilità, penso che si possa fare un accordo“, ha dichiarato Raab. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Ue e Gran Bretagna stanno entrando “nell’ultima settimana circa” di negoziati commerciali “sostanziali”. Lo ha detto, intervistato da Sky News, il Ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Quando manca un mese alla scadenza del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre, conche ha più volte tolto dal piatto la possibilità di un’estensione, il ministro lascia intendere che potrebbe arrivare la fumata bianca, a una condizione: che l’Ue accetti come una “questione di principio” le posizioni disulla, dossier su cui si sono arenati i colloqui negoziali. Se a Bruxelles “mostrano pragmatismo, buona volontà e la buona fede che hanno caratterizzato l’ultima parte dei negoziati, e certamente noi abbiamo mostrato flessibilità, penso che si possa fare un“, ha dichiarato Raab. ...

transnazionale : Brexit, settimana cruciale per l'accordo sulle relazioni commerciali #spaziotransnazionale informa - StefanoBornia : RT @londranewsblog: Londra crede nell'accordo sulla Brexit ma sulla pesca non cede - AGI - londranewsblog : Londra crede nell'accordo sulla Brexit ma sulla pesca non cede - AGI - sbocci : RT @f_ronchetti: Caos #Brexit: un accordo alla canadese è inadeguato anche per i dati. L’UE non permetterà ai servizi finanziari e alle azi… - apavo75 : RT @f_ronchetti: Caos #Brexit: un accordo alla canadese è inadeguato anche per i dati. L’UE non permetterà ai servizi finanziari e alle azi… -