Boxe: Tyson Fury e Anthony Joshua verso la sfida per riunire le cinture dei pesi massimi! WBC favorevole (Di lunedì 30 novembre 2020) La resa dei conti per la riunificazione delle cinture dei pesi massimi della Boxe mondiale, fra Tyson Fury e Anthony Joshua, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Il presidente della WBC Mauricio Sulaiman si è infatti dichiarato favorevole a questa procedura in vista del 2021 Come può avvenire la cosa? Ci sono alcuni aspetti che vanno sistemati e dei risultati da incastrare. Anthony Joshua ad esempio, detentore della cinture delle sigle IBF, WBA, WBO e IBO, sarà chiamato il prossimo 12 dicembre a difendersi dall’assalto del bulgaro Kubrat Pulev; mentre Tyson Fury ha già annullato l’incontro che il 5 dicembre l’avrebbe visto fronteggiare il tedesco Agit Kabayel ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) La resa dei conti per la riunificazione delledeimassimi dellamondiale, fra, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi. Il presidente della WBC Mauricio Sulaiman si è infatti dichiaratoa questa procedura in vista del 2021 Come può avvenire la cosa? Ci sono alcuni aspetti che vanno sistemati e dei risultati da incastrare.ad esempio, detentore delladelle sigle IBF, WBA, WBO e IBO, sarà chiamato il prossimo 12 dicembre a difendersi dall’assalto del bulgaro Kubrat Pulev; mentreha già annullato l’incontro che il 5 dicembre l’avrebbe visto fronteggiare il tedesco Agit Kabayel ...

