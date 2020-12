Borussia Mönchengladbach-Inter, Rose in conferenza: “Vogliamo gli ottavi di finale già domani” (Di lunedì 30 novembre 2020) Marco Rose in conferenza stampa alla vigilia di Borussia Mönchengladbach-Inter, match della quinta giornata di Champions League Giornata di vigilia per il Borussia Mönchengladbach di Marco Rose che domani ospiterà l’Inter nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L’allenatore dei tedeschi ha presentato la sfida con i nerazzurri in conferenza stampa, ecco le sue parole. Che tipo di gara e di approccio dobbiamo aspettarci? Non ci snatureremo contro l’Inter, queste partite ci rendono più forti. Abbiamo dei principi che domani vogliamo portare in campo per fare una bella partita e ottenere altri punti. L’Inter ha risparmiato Lukaku nella sua ultima gara in ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Marcoinstampa alla vigilia di, match della quinta giornata di Champions League Giornata di vigilia per ildi Marcoche domani ospiterà l’nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L’allenatore dei tedeschi ha presentato la sfida con i nerazzurri instampa, ecco le sue parole. Che tipo di gara e di approccio dobbiamo aspettarci? Non ci snatureremo contro l’, queste partite ci rendono più forti. Abbiamo dei principi che domani vogliamo portare in campo per fare una bella partita e ottenere altri punti. L’ha risparmiato Lukaku nella sua ultima gara in ...

