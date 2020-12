Borse europee deboli. Banche e oil in calo a Milano (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Restano deboli le principali Borse europee dopo i rialzi delle settimane precedenti innescati dall’ottimismo sulla corsa al vaccino. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,91 dollari per barile, con un calo dell’1,36%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,16%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,28%. Tentenna Parigi, che cede lo 0,29%. Sessione debole per il listino ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Restanole principalidopo i rialzi delle settimane precedenti innescati dall’ottimismo sulla corsa al vaccino. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,91 dollari per barile, con undell’1,36%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,16%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,28%. Tentenna Parigi, che cede lo 0,29%. Sessione debole per il listino ...

