Bonus Natale 1000 euro per i lavoratori precari: a chi spetta e come ottenerlo (Di lunedì 30 novembre 2020) Bonus Natale 1000 euro per i lavoratori precari di alcuni settori duramente colpiti dalle misure anti contagio fissate dal Governo per contenere il Coronavirus. E quindi, alcune categorie di lavoratori, potrebbero ricevere questo Bonus una tantum come aiuto in un momento particolarmente delicato in cui il lavoro è totalmente fermo. La misura di sostegno è stata inserita nel Decreto Ristori ed è già stata anche approvata dal Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera. Saranno 700mila gli euro stanziati per aiutare i lavoratori precari. Ma a chi spetta, nel dettaglio, il Bonus Natale di 1000 euro? ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020)per idi alcuni settori duramente colpiti dalle misure anti contagio fissate dal Governo per contenere il Coronavirus. E quindi, alcune categorie di, potrebbero ricevere questouna tantumaiuto in un momento particolarmente delicato in cui il lavoro è totalmente fermo. La misura di sostegno è stata inserita nel Decreto Ristori ed è già stata anche approvata dal Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera. Saranno 700mila glistanziati per aiutare i. Ma a chi, nel dettaglio, ildi? ...

