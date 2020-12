Bonus covid 1.000 euro: proroga domanda al 18 dicembre: a chi spetta e come chiederlo (Di lunedì 30 novembre 2020) A novembre è stato istituito un Bonus covid 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori, colpiti dal semi-lockdown imposto dall’ultimo Dpcm 24 ottobre. Si aggiunge all’indennità aggiuntiva 1.000 euro stabilita a suo tempo dal Decreto Agosto, per le categorie più danneggiate dall’emergenza covid. La precedente scadenza per la domanda (30 novembre) è stata prorogata al 18 dicembre. C’è quindi ancora tempo per richiederlo. A stabilire questa ulteriore misura di sostegno è stato il governo con il Decreto Ristori, approvato in fretta e furia il 27 ottobre, a pochi giorni dall’inaugurazione delle nuove restrizioni anti-covid, volute per arginare la seconda grande ondata di contagi da Coronavirus, che sta mettendo in seria ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 novembre 2020) A novembre è stato istituito un1.000per alcune categorie di lavoratori, colpiti dal semi-lockdown imposto dall’ultimo Dpcm 24 ottobre. Si aggiunge all’indennità aggiuntiva 1.000stabilita a suo tempo dal Decreto Agosto, per le categorie più danneggiate dall’emergenza. La precedente scadenza per la(30 novembre) è statata al 18. C’è quindi ancora tempo per ri. A stabilire questa ulteriore misura di sostegno è stato il governo con il Decreto Ristori, approvato in fretta e furia il 27 ottobre, a pochi giorni dall’inaugurazione delle nuove restrizioni anti-, volute per arginare la seconda grande ondata di contagi da Coronavirus, che sta mettendo in seria ...

