Bollettino Covid a Mugnano, il sindaco: “Cinque decessi in sei giorni” (Di lunedì 30 novembre 2020) Mugnano. Sono poco meno di 700 gli attualmente positivi a Mugnano. Ma si contano ben cinque morti in soli 6 giorni in città causa Covid. Sono 12 i decessi dall’inizio della pandemia. Ad oggi 10 persone sono ricoverate in ospedale ma nessuno in terapia intensiva e sono 527 i guariti. E’ questo il report fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020). Sono poco meno di 700 gli attualmente positivi a. Ma si contano ben cinque morti in soli 6 giorni in città causa. Sono 12 idall’inizio della pandemia. Ad oggi 10 persone sono ricoverate in ospedale ma nessuno in terapia intensiva e sono 527 i guariti. E’ questo il report fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in Italia, #Galli: 'Il calo dei contagi è a rischio con le riaperture. La mascherina non sempre bast… - Adnkronos : ++Covid Lombardia, 1.929 contagi e 208 morti: il bollettino++ - fanpage : #Covid19, 16377 contagi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi, #30novembre - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus a Somma Vesuviana, il sindaco: 'Curva rallenta ma c'è una nuova vittima'… - infoitinterno : In Fvg 575 contagi Covid e 21 decessi: bollettino del 30 novembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid HTTP/1.1 Server Too Busy