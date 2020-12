Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 30 novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Qual è la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.648 contagiati e 541 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi suddivisi regione per regione: in Molise 87 nuovi positivi e un decesso. I pazienti in terapia intensiva aumentano di uno rispetto a ieri così come i ricoveri. Nelle Marche 252 casi: i tamponi eseguiti nelle ultime 24ore sono stati 1.913 (955 nuove diagnosi e 958 nel percorso guariti). Il rapporto positivi/tamponi è stato dunque del 26,3% circa considerando solo le nuove diagnosi e del 13,17% sul totale dei test. Il numero più rilevante di casi si è registrato in provincia di Pesaro Urbino (131); seguono le ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Qual è la situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e idopo i 20.648 contagiati e 541 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi suddivisi regione per regione: in Molise 87 nuovi positivi e un decesso. I pazienti in terapia intensiva aumentano di uno rispetto a ieri così come i ricoveri. Nelle Marche 252 casi: i tamponi eseguiti nelle ultime 24ore sono stati 1.913 (955 nuove diagnosi e 958 nel percorso guariti). Il rapporto positivi/tamponi è stato dunque del 26,3% circa considerando solo le nuove diagnosi e del 13,17% sul totale dei test. Il numero più rilevante di casi si è registrato in provincia di Pesaro Urbino (131); seguono le ...

