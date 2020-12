Bollettino Coronavirus del 30 Novembre 2020 (Di lunedì 30 novembre 2020) n data 30 Novembre, con il solito calo post weekend, l’incremento nazionale dei casi è +1,03% (ieri +1,31%) con 1.601.554 contagiati totali, 757.507 dimissioni/guarigioni (+23.004) e 55.576 deceduti (+672); 788.471 infezioni in corso (+7.300). Elaborati 130.524 tamponi totali (ieri 176.934) con 64.252 nuovi casi testati (ieri 80.132); 16.377 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,54% (ieri 11,66% – target 2%); rapporto positivi /nuovi casi testati 25,48% (ieri 25,76% – target 3%). Ricoverati con sintomi +308 (33.187); terapie intensive -9 (3.744). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.041;Veneto 2.003; Lombardia 1.929; Campania 1.626; Lazio 1.589; Piemonte 1.185. In Lombardia curva +0,47% (ieri +0,79%) con 16.987 tamponi totali (ieri 28.434) e 6.193 nuovi casi testati (ieri 9.748): 1.929 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 novembre 2020) n data 30, con il solito calo post weekend, l’incremento nazionale dei casi è +1,03% (ieri +1,31%) con 1.601.554 contagiati totali, 757.507 dimissioni/guarigioni (+23.004) e 55.576 deceduti (+672); 788.471 infezioni in corso (+7.300). Elaborati 130.524 tamponi totali (ieri 176.934) con 64.252 nuovi casi testati (ieri 80.132); 16.377 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,54% (ieri 11,66% – target 2%); rapporto positivi /nuovi casi testati 25,48% (ieri 25,76% – target 3%). Ricoverati con sintomi +308 (33.187); terapie intensive -9 (3.744). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.041;Veneto 2.003; Lombardia 1.929; Campania 1.626; Lazio 1.589; Piemonte 1.185. In Lombardia curva +0,47% (ieri +0,79%) con 16.987 tamponi totali (ieri 28.434) e 6.193 nuovi casi testati (ieri 9.748): 1.929 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ...

