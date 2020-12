Bollettino Coronavirus 30 Novembre 2020 (Di lunedì 30 novembre 2020) Bollettino Corona Virus: Oggi, lunedì 30 Novembre, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono stati 16.377 su 130.524 tamponi effettuati, in aumento i decessi con 672 per un totale di 55.576 da inizio epidemia. Bollettino Corona Virus: 30 Novembre 2020Il numero dei nuovi casi da Covid-19 registrati risultano essere 16.377 su 130.524 tamponi effettuati. A fronte del contagio che sembra diminuire rispetto a ieri ( + 20.648) viene registrato un aumento dei decessi con 672 per un totale di 55.576 da inizio epidemia con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri). In base al Bollettino di oggi, 30 Novembre, gli attualmente positivi sono 788.471, diminuiscono di 7.300 rispetto ad ieri. I guariti invece sono ... Leggi su kronic (Di lunedì 30 novembre 2020)Corona Virus: Oggi, lunedì 30, i nuovi casi diregistrati in Italia sono stati 16.377 su 130.524 tamponi effettuati, in aumento i decessi con 672 per un totale di 55.576 da inizio epidemia.Corona Virus: 30Il numero dei nuovi casi da Covid-19 registrati risultano essere 16.377 su 130.524 tamponi effettuati. A fronte del contagio che sembra diminuire rispetto a ieri ( + 20.648) viene registrato un aumento dei decessi con 672 per un totale di 55.576 da inizio epidemia con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri). In base aldi oggi, 30, gli attualmente positivi sono 788.471, diminuiscono di 7.300 rispetto ad ieri. I guariti invece sono ...

