Boko Haram, massacrati 110 contadini in Nigeria (Di lunedì 30 novembre 2020) Fonti Onu hanno dichiarato che i jihadisti di Boko Haram hanno massacrato almeno 110 contadini in una risiera nei pressi di Maiduguri, in Nigeria.

