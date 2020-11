Biden sta scegliendo molte donne per la sua amministrazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Aveva promesso di farlo e lo sta facendo: domenica sono state annunciate le nomine per lo staff della comunicazione della Casa Bianca, che sarà composto solo da donne Leggi su ilpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Aveva promesso di farlo e lo sta facendo: domenica sono state annunciate le nomine per lo staff della comunicazione della Casa Bianca, che sarà composto solo da

