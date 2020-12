Biden si frattura un piede giocando coi suoi cani (Di lunedì 30 novembre 2020) Joe Biden si frattura un piede. Secondo quanto riferito dal medico, Biden sarebbe caduto mentre giocava con i suoi cani. Nella caduta si è procurato delle microfratture al piede destro. Biden dovrà indossare un tutore per diverse settimane. Joe Biden si frattura un piede, cos’è successo? Il presidente eletto Joe Biden mentre stava giocando con Leggi su periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) Joesiun. Secondo quanto riferito dal medico,sarebbe caduto mentre giocava con i. Nella caduta si è procurato delle microfratture aldestro.dovrà indossare un tutore per diverse settimane. Joesiun, cos’è successo? Il presidente eletto Joementre stavacon

