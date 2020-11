Biden si è fratturato il piede destro (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha una frattura al piede destro e dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane. “L’iniziale radiografia non mostrava una evidente frattura ma il suo esame clinico ha richiesto una diagnosi più dettagliata. La successiva Tac ha confermato una piccola frattura”, si legge nel comunicato diffuso dal dottor Kevin O’Connor. Biden, che ha compiuto 78 anni la scorsa settimana, sarà il presidente più anziano ad insediarsi alla Casa Bianca. Si è fatto male mentre giocava con il suo cane. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente eletto Joeha una frattura ale dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane. “L’iniziale radiografia non mostrava una evidente frattura ma il suo esame clinico ha richiesto una diagnosi più dettagliata. La successiva Tac ha confermato una piccola frattura”, si legge nel comunicato diffuso dal dottor Kevin O’Connor., che ha compiuto 78 anni la scorsa settimana, sarà il presidente più anziano ad insediarsi alla Casa Bianca. Si è fatto male mentre giocava con il suo cane.

