Biden, per la prima volta un afroamericano è vice del Tesoro. Ecco la squadra economica della Casa Bianca (Di lunedì 30 novembre 2020) Per la prima volta un afroamericano diventa vicesegretario del Tesoro americano. Adewale "Wally" Adeyemo, attualmente presidente della Fondazione Obama a Chicago, è stato scelto da Joe Biden e affiancherà l'ex presidente della Fed, Janet Yellen, che sarà alla guida del dicastero. Il presidente eletto, dopo avere ufficializzato le prime nomine, ha annunciato la squadra economica della sua prossima amministrazione, anche se manca ancora un tassello fondamentale: quello del consigliere economico del presidente, che guiderà il National Economic Council della Casa Bianca, di fatto una 'war room' in cui si realizza la politica economica ...

