Biden nomina Yellen e primo vice afroamericano a Tesoro (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - Joe Biden ufficializza la nomina dell'ex presidente della Fed, Janet Yellen, alla guida del Tesoro americano. Per la prima volta poi il vicesegretario al Tesoro sarà un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - Joeufficializza ladell'ex presidente della Fed, Janet, alla guida delamericano. Per la prima volta poi ilsegretario alsarà un ...

Agenzia_Ansa : Biden sceglie 7 donne per lo staff comunicazione alla Casa Bianca. La prima volta nella storia #ANSA - TgLa7 : #Biden nomina John #Kerry inviato speciale per il clima - naby82 : Oltre a Janet #Yellen, per guidare il Tesoro, Biden ha annunciato la nomina di Neera #Tanden alla guida dell'Uffici… - Oddi79Oddi : @TgLa7 Biden, dolore al ginocchio e nomina il responsabile della sicurezza - Italia_Notizie : È ufficiale:?Biden nomina Janet Yellen segretaria al Tesoro Usa -