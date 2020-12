Biden e il trumpismo | antidoto o benzina sul fuoco?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Che ilnon sia morto dopo le elezioni del 3 novembre, è un fatto su cui necessariamente si dovrà tornare negli anni a venire. Non stiamo infatti parlando di una delle tante sconfitte tombali della storia elettorale americana, come quella memorabile inflitta nel 1984 a Walter Mondale che riuscì per miracolo a portare a casa solo il suo Minnesota, uscendo perdente in tutti gli Stati e raccogliendo 13 grandi elettori contro i 525 dell’avversario Ronald Reagan. Con quasi 74 milioni di voti repubblicani e la vittoria disu Trump in alcuni Stati chiave per una decina di migliaia di voti, il tycoon ha dimostrato di essere vivo e vegeto, smentendo ancora una volta i sondaggisti, alcuni nostri americanisti da salotto, e la loro annunciata “onda blu”. E smentendo l’élite di Washington, ben incarnata da esponenti scollegati dal Paese reale come ...