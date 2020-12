Beppe Vessicchio | “Il pubblico mi vuole bene perché sono una figura familiare”

Leggi su gossipblog

(Di lunedì 30 novembre 2020) “C’è stato un periodo in cui suonare la chitarra nei falò in spiaggia ha favorito molti incontri. Mia moglie non è gelosa, adesso si è abituata“. La confessione arriva da, intervenuto nel programma di Radio 2, I Lunatici. “Le donne percepiscono quando l’uomo gradisce l’interesse per certe cose – dice il Maestro – iomolto sereno, molto tranquillo, vivola vita che ho. Non mimai sentito sexy. Faccio un uso ancora antico del telefono, limito molto i contatti di un certo tipo“. Il direttore d’orchestra svela quindi come è nata la sua passione per la musica: “nato in una famiglia in cui la musica era presente, grazie a mio fratello, che era un compulsivo dal punto di vista dell’attività musicale. Suonava la chitarra, la fisarmonica, aveva una grande ...